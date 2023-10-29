بيانان عسكريان من القسام وسرايا القدس

الوكيل الإخباري -
قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس، إنها تصدت لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "المدرسة الأميركية" شمال غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.اضافة اعلان
وأوضحت في بيان لها، أنّ مقاتلي القسام باغتو قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب بيت لاهيا بعد "تسللهم خلف خطوطها والتحامهم بقوات العدو واشتباكهم معها".
وأضافت الكتائب أن عناصرها خاضوا مع قوات الاحتلال "اشتباكات مسلحة واستهدفوا آليات العدو بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص، وقد اعترف العدو بإصابة عدد من جنوده.
بدورها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان إنها قصفت آليات العدو المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع غزة برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل. دنيا الوطن