فيديو- صفارات الإنذار تدوي وسط غلاف غزة

الوكيل الإخباري- دوت صفارات الإنذار في عين هاشلوشا وسط غلاف غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة

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وفي وقت سابق، قال المراسل إن صفارات الإنذار دوت في منطقة بئر السبع بالنقب



كما أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت بئر السبع برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين، في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض 7 صواريخ هناك.

