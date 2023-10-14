فيديو- مشياً على الاقدام .. مصريون يحملون الماء والغذاء على ظهورهم بمحاولة لاجتياز الحدود لاغاثة اهالي غزة

الوكيل الإخباري- تداول نشطاء عبر مواقع التواصل مجموعة من المصريين يحملون على ظهورهم امتعة تحتوي على الماء والغذاء متوجهين سيراً على الاقدام في محاولة لاجتياز الحدود لاغاثة اهالي غزة .

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وبالتفاصيل وثق مقطع الفيديو المتداول عبر منصة "اكس" مجموعة من الرجال يحملون على ظهورهم امتعة قالوا انها تحتوي على الغذاء والماء في محاولة منهم لاجتياز الحدود وايصالها الى اهالي غزة بعد انقطاع المياه والكهرباء والغذاء اثر الحصار الاسرائيلي على القطاع .