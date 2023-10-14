فيديو متداول .. لحظة توجه آليات عسكرية مصرية نحو رفح

الوكيل الإخباري- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لعدد كبير من الآليات العسكرية المصرية متجهة نحو مدينة رفح، في ظل تصاعد الأحداث في فلسطين.



وأفادت مصادر وشهود عيان لمؤسسة سيناء بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة لمنطقة رفح الحدودية ظهر يوم الخميس، وقالت المصادر التعزيزات شملت ضباطا وجنودا وآليات عسكرية وعربات جيب وأخرى دفع رباعي.

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وحصلت مؤسسة سيناء على فيديو يظهر جزء من تلك التعزيزات العسكرية أثناء مرورها بمدينة العريش وهي في طريقها إلى مدينة رفح الحدودية، المجاورة لقطاع غزة.

وكان قد اعلن الجيش المصري، اليوم السبت، اغلاق معبر رفح بشكل كامل ووضع جدار اسمنتي طويل لا يُمكن لأي أحد تجاوزه.





روسيا اليوم