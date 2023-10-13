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الجمعة، 13-10-2023 04:24 م

أردوغان: غزة هي المقاومة ومنع وصول المساعدات إليها وصمة عار

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الوكيل الإخباري - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن غزة هي المقاومة ومنع وصول المساعدات إليها وصمة عار.

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وقال أردوغان، اليوم الجمعة، إن قرار عدم إدخال المواد الأساسية إلى غزة وصمة عار في جبين من أصدر هذا القرار.


وأضاف أننا نتفاوض مع جميع الأطراف بشكل مكثف من أجل إطلاق سراح الرهائن.

 

وتابع أردوغان أن تركيا أرسلت طائرة تحمل مساعدات إلى العريش المصرية لنقلها إلى غزة، لافتا إلى التنسيق مع مصر من أجل إرسال المزيد من المساعدات لقطاع غزة.

 

وأشار إلى أنه لا مجال لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.


وبيّن الرئيس التركي أنه إذا كان لدى الغرب أدنى احترام لحقوق الإنسان فإن عليه أن يناقش أنواع المساعدات الواجب إرسالها إلى غزة.

 

RT

 




 

 


 

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