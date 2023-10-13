الجمعة 13-10-2023
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الجمعة، 13-10-2023 12:38 ص

الرئيس المصري يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة "على أرضهم"

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الوكيل الاخباري- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس، ضرورة أن يبقى سكان غزة "صامدين وموجودين على أرضهم"، وسط دعوات للقاهرة للسماح بفتح ممر آمن أمام المدنيين المحاصرين داخل القطاع.اضافة اعلان


ويُعد معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل للدخول والخروج من القطاع.

وتواصل إسرائيل منذ السبت الماضي، قصف قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس ردا على هجوم مفاجئ نفذته الحركة على إسرائيل.

وقال السيسي إن مصر ملتزمة بوصول "المساعدات سواء كانت طبية أو إنسانية في هذا الوقت الصعب إلى القطاع"، مؤكدا "الموقف الثابت" للقاهرة من ضمان الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

لكنه شدد في خطاب خلال احتفال عسكري على أن يبقى أهالي غزة "صامدين وموجودين على أرضهم".

 




 

 


 

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