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رشقة صاروخية ثقيلة من لبنان تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة

الثلاثاء، 10-10-2023 04:49 م

فيديو .. هروب جماعي لسكان عسقلان قبيل مهلة الساعة الخامسة

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الوكيل الإخباري- وثَّق مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "اكس" لحظة هروب مجموعة من سكان مدينة عسقلان، بعد التحذير الصادر من كتائب القسام بضرورة إخلائها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم .

وفي التفاصيل، يُظهر مقطع الفيديو لحظة هروب مجموعة من سكان عسقلان باتجاه المطار، خوفًا من التهديد الذي أطلقته كتائب القسام والمتعلق بضرورة إخلاء المدينة قبل الساعة الخامسة مساءً.

وكانت كتائب القسام قد أصدرت بيانًا جاء فيه: "رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة، نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة حتى الساعة الخامسة مساءً لمغادرتها، وقد اعذر من انذر".

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