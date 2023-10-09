المقاومة تقصف عسقلان ومطار "بن غوريون"

الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام الليلة الماضية، عن توجيه ضربة صاروخية كبيرة، على مدينة عسقلان المحتلة.

اضافة اعلان



وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: "إن هذه الضربة تأتي في إطار معركة (طوفان الأقصى) ورداً على استهداف البيوت الآمنة".



كما أعلنت كتائب القسام قصف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي برشقة صاروخية ردًا على الجرائم المتواصلة واستهداف البيوت المدنية.



وأعلنت وسائل إعلام عبرية عن تضرر عدد من المنازل التي سقطت عليها الصواريخ بشكل مباشر.



وأدى القصف الصاروخي القسامي من أضرار كبيرة في المنازل التي أصابتها الصواريخ.



صفا