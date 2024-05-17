قتيل اسرائيلي سادس بكمائن المقاومة المستمرة في غزة

الوكيل الاخباري - أعلنت المقاومة الفلسطينية مساء أمس الخميس استهداف جنود وآليات للجيش الإسرائيلي جنوب وشمال قطاع غزة، فيما ارتفع إلى 6 عدد العسكريين القتلى في صفوف قوات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعد الإعلان عن مقتل ضابط برتبة رائد احتياط في انفجار ذخيرة بغلاف غزة.

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وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها استدرجت قوة هندسة إسرائيلية وفجرت بها عبوة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.



كما قالت القسام إنها قصفت موقعا للتحكم والمراقبة شرق مدينة جباليا بقذائف الهاون.



وأضافت أن مقاتليها اشتبكوا إلى جانب سرايا القدس مع قوة إسرائيلية خاصة في مخيم جباليا وأوقعوا أفرادها قتلى وجرحى، كما استهدفت القسام 4 جرافات عسكرية ودبابة بقذائف الياسين شرق المخيم، وأكدت تفجير دبابة أخرى شرق جباليا بعبوة شواظ من نقطة الصفر.



وفي المخيم كذلك أعلنت كتائب القسام تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، فيما هاجم مقاتلو القسام الخطوط الخلفية للقوات المتوغلة من الناحية الشرقية وفجّروا جرافتين.



وفي رفح، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا وجرافة "دي 9" شرق المدينة، وفي منطقة أرض الشاوي شرق المدينة تمكن مقاتلو القسام من قنص جندي إسرائيلي ببندقية الغول.

