قرار سعودي عاجل بشأن الاحداث الراهنة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، فجر السبت، عن قرار بعقد قمة عربية إسلامية استثنائية مشتركة في الرياض اليوم.



وقالت الوزارة في بيان صحفي، "استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض يوم السبت 11 نوفمبر 2023م، عوضا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.

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