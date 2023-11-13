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الإثنين، 13-11-2023 08:40 م

قطر تدين بأشد العبارات "قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة"

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الوكيل الإخباري - دانت دولة قطر اليوم الاثنين "بأشد العبارات، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة".

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: "تدين دولة قطر بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وتعده تعديا سافرا على القانون الدولي، وامتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين والأعيان المدنية التي شملت أيضا المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين".

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وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الخارجية، أن قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة هو امتداد لسياسة استهداف الإنسان، خاصة أن هذه اللجنة عملت من خلال مشاريعها على رفع معاناة السكان في قطاع غزة المأزوم بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر".


وأردفت الخارجية: "وتشدد الوزارة، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة بحق المدنيين والأعيان المدنية، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية".


وتابع البيان: "كما تطالب وزارة الخارجية الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تقديم تبريرات واهية لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الصحية والمدنيين واستخدام معلومات مضللة، وتؤكد أن ذلك لا يمكن القبول به تحت أي اعتبار ذريعة لاستهداف مقر اللجنة التي ظلت معنية بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في حروبه المتكررة على قطاع غزة".


هذا وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام عبرية تعرض مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إلى أضرار كبيرة جراء قصفه.

 

RT

 




 

 


 

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