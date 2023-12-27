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الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصال بالكامل عن طواقمنا في غزة

الأربعاء، 27-12-2023 09:11 ص

قطر وواشنطن تبحثان هدنة جديدة في غزة

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الوكيل الإخباري- تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جو بايدن جرى خلاله استعراض آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما جهود الوساطة المشتركة للتهدئة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار.

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كما جرى بحث العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


وترعى الدوحة وواشنطن، إلى جانب القاهرة، جهودا للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في قطاع غزة، بعد أن انتهت الأولى مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأسفرت عن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين وأجانب لدى المقاومة الفلسطينية، ودخول مساعدات محدودة وكميات وقود قليلة إلى القطاع.


وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، حتى الثلاثاء، 20 ألفا و915 شهيدا و54 ألفا و918 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

 


 




 

 


 

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