مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

الوكيل الإخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت عددا من الشبان من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت مصادر لـ (صفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة رمانة غرب مدينة جنين، وداهمت عددا من منازل المواطنين واعتقلت كلا من: رواد وسام صبيحات، وإيهاب نبيل محاجنة، وجهاد محمد العمور، وإبراهيم شوقي العمور.



وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم حشاش (17 عاما) بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه في شارع القدس شرق المدينة، فيما اعتقلت الشاب محمد رسول دراغمة من الأغوار.



كما اعتقلت قوات الاحتلال من رام الله الشاب نديم نعسان بعد مداهمة منزله في بلدة المغير شرق المدينة، والشاب محمود عماد شاور بعد مداهمة منزله في بلدة بيت ريما غرب المدينة.

صفا