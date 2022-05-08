الأحد 08-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أسعار الذهب محليا

تعرّف على عقوبة تشويه أحد أعمدة جرش الأثرية

إعلان أسماء المقبولين للحج الأسبوع القادم

نقيب المطاعم يعلق على ارتفاع أسعار الدواجن وتوافرها

الأردن استورد قرابة 300 ألف برميل نفط عراقي في نيسان الماضي

نقابة تجار المواد الغذائية تطالب بفتح تحقيق حول نقص الدجاج بالأسواق

بنوك كويتية تعتزم طلب تخفيف نسب السيولة من المركزي

أوبك التي تلعب السعودية دورا قياديا فيها لن تساعد الغرب بزيادة إنتاج النفط

إيلون ماسك: معايير عمل تويتر ستصبح أفضل لاحقا

الأردنيون يترقبون إعلاناً لعطلة رسمية خلال هذا الشهر

الأحد، 08-05-2022 08:38 ص

الاحتلال يداهم منازل في جنين

يداهم


الوكيل الإخباري - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من المنازل في محافظة جنين. 

اضافة اعلان


وذكرت مصادر لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت منزلا في بلدة عرابة يعود لعائلة أبو صلاح، بعد أن فتشته واستجوبت ساكنيه.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منزلي المواطنين محمد مصطفى، وأنس محمود صعابنة، وفتشتهما.


 كما شنت تلك القوات حملة تفتيش وتمشيط واسعة في قرية زبوبا غرب المدينة.
يذكر أن المستوطنين أغلقوا، الليلة الماضية، شارع جنين- طولكرم، بالقرب من حاجز دوتان العسكري، المقام فوق أراضي بلدة يعبد، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
UYEbX

الاعلام العبري : اعتقال منفذي عملية العاد في تل ابيب

d8e9d032-f97f-4c48-adf1-1965bf9f446f

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

احتلال 1

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من رام الله

سيارة

مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينيين شرق الخليل

احتلال 99

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في حارس

w

إصابات بالاختناق من الغاز خلال مواجهات بمخيم شعفاط

أخبار متعلقة
اقتحمت

الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ومخيمها

62526f3960c2f

11 إصابة باعتداءات لقوات الاحتلال في الضفة

احتلال9

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من طولكرم

اح

الاحتلال يقتحم مخيم نور شمس شرق طولكرم

احتلال 1

الاحتلال يعتقل شابا من طولكرم

ج

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل 9 آخرين من جنين