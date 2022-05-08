الاحتلال يداهم منازل في جنين

الوكيل الإخباري - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من المنازل في محافظة جنين.

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وذكرت مصادر لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت منزلا في بلدة عرابة يعود لعائلة أبو صلاح، بعد أن فتشته واستجوبت ساكنيه.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منزلي المواطنين محمد مصطفى، وأنس محمود صعابنة، وفتشتهما.



كما شنت تلك القوات حملة تفتيش وتمشيط واسعة في قرية زبوبا غرب المدينة.

يذكر أن المستوطنين أغلقوا، الليلة الماضية، شارع جنين- طولكرم، بالقرب من حاجز دوتان العسكري، المقام فوق أراضي بلدة يعبد، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.

وفا