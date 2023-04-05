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الأربعاء، 05-04-2023 12:40 ص

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

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الوكيل الاخباري - اعتدت قوات الاحتلال على الشبان المتواجدين في المسجد الأقصى.

وأظهرت فيديوهات إخراج قوات الاحتلال للشبان من المسجد الأقصى، وسط تهكم من الجنود.

فيما قطع الاحتلال الكهرباء عن المسجد القبلي، في محاولة للتنغيص على المعتكفين داخله.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال أغلقت طرق ومداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وواصل المرابطون اعتكافهم داخل المسجد القبلي، رغم محاولات الاحتلال إخراجهم.

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