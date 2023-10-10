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الثلاثاء، 10-10-2023 07:35 ص

الاحتلال يكشف هوية جنود قتلوا على يد المقاومة - صور

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الوكيل الاخباري - سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية الليلة الماضية، بنشر أسماء مئات الجنود الذين قتلوا في الاشتباكات التي خاضها مقاتلو القسام في الغلاف خلال اليومين الماضيين.

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ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" 130 ضابط وجندي في جيش وشرطة الاحتلال من بينهم قادة كبار في التشكيلات العسكرية والاستخباراتية.


واشتملت القائمة على أسماء 96 جندي من الجيش، و 34 شرطيا، وتضم ضباطاً وعناصر في الوحدات الخاصة والمهام الاستخباراتية.




 




 

 


 

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