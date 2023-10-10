الاحتلال يكشف هوية جنود قتلوا على يد المقاومة - صور

الوكيل الاخباري - سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية الليلة الماضية، بنشر أسماء مئات الجنود الذين قتلوا في الاشتباكات التي خاضها مقاتلو القسام في الغلاف خلال اليومين الماضيين.
ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" 130 ضابط وجندي في جيش وشرطة الاحتلال من بينهم قادة كبار في التشكيلات العسكرية والاستخباراتية.
واشتملت القائمة على أسماء 96 جندي من الجيش، و 34 شرطيا، وتضم ضباطاً وعناصر في الوحدات الخاصة والمهام الاستخباراتية.
These are just some of the faces of the fallen soldiers in the war against Hamas.— Israel Defense Forces (@IDF) October 10, 2023
We stand by their families in this devastating time and together, we will carry on their memory. pic.twitter.com/Hm0n9sT4lx