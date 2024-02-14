ليبرمان يهاجم مصر: سنغزو رفح رغم غضبكم

الوكيل الاخباري - هاجم عضو الكنيست الإسرائيلي وزير الحرب الأسبق ورئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الحكومة الإسرائيلية "للمماطلة في غزو مدينة رفح الفلسطينية حتى الآن خوفا من مصر".



كما شن ليبرمان خلال حديثه مع راديو 103fm الإسرائيلي هجوما حادا على مصر وزعم أنها السبب وراء تهريب كافة الصواريخ المضادة للدبابات التي في حوزة حماس الآن عبر سيناء، مطالبا بغزو رفح حتى إذا أدى ذلك لغضب المصريين.

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