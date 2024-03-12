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الثلاثاء، 12-03-2024 10:14 ص

مئات المستعمرين يقتحمون "الأقصى"

تتتت


الوكيل الاخباري - اقتحم مئات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

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وتواصل سلطات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.
واقتحم يوم أمس 275 مستعمرا الأقصى، بحجة الاحتفاء بمطلع الشهر العبري، وبدعوة من جماعات الهيكل المزعوم، والتي شددت على ضرورة تكثيف الاقتحامات، في شهر رمضان.


ويعتزم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، إجراء زيارة استفزازية لمقر شرطة الاحتلال قرب حائط البراق في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، يوم الجمعة المقبل.


 




 

 


 

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