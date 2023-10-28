ماليزيا تهدد "ميتا" و"تيك توك" باتخاذ اجراءً حازما

الوكيل الإخباري- حذّر وزير الاتصالات الماليزي فهمي فضل -مساء الخميس- من أنه قد يتخذ إجراء حازما إذا استمرت شركتا التواصل الاجتماعي "ميتا" و"تيك توك" بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين على منصاتهما، حسب تقرير لوكالة رويترز.

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وقال الوزير -في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (X) (تويتر سابقا)-، "إن منصات التواصل الاجتماعي متهمة بتقييد المحتوى الداعم للفلسطينيين"، وأضاف "إذا تم تجاهل هذه القضية، فلن أتردد في اتخاذ موقف حازم للغاية" ضد هذه المنصات.



ونقلت رويترز عن فهمي قوله، إن العديد من الأطراف حثت الحكومة الماليزية على اتخاذ إجراءات صارمة ضد منصات التواصل الاجتماعي، التي تقيد المحتوى المؤيد للفلسطينيين، دون ذكر معلومات أكثر تفصيلا عن هذه الأطراف.



من جانبها، قالت شركة ميتا -التي تتبع لها منصتا فيسبوك وإنستغرام وغيرهما- إنها لا تتعمد قمع الأصوات على منصاتها، وقال متحدث باسم الشركة إنه "لا حقيقة" لهذا الادعاء.



وقال المتحدث في رسالة إلكترونية لرويترز مساء الخميس، "سياساتنا مصممة للحفاظ على أمان المستخدمين لتطبيقاتنا، مع منح الجميع القدرة على التعبير".



أما منصة "تيك توك" فقالت امس الجمعة، إن اتهامات الحكومة الماليزية لها بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين "لا أساس لها من الصحة".



وأفاد متحدث باسم "تيك توك" في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز أن المنصة، "تطبق إرشادات المجتمع بشكل عادل على جميع المحتوى الموجود عليها"، وأكد أنها "ملتزمة بتطبيق سياساتها باستمرار لحماية المجتمع".

وتستخدم كل من "ميتا" و"تيك توك" مزيجا من الأدوات لمراقبة المحتوى المنشور عليهما، تشمل الكشف الآلي والمراجعة البشرية لإزالة العناصر المرئية

الجزيرة