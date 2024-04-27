خسائر كبيرة خلفتها حرب الاحتلال المستعرة على غزة

الوكيل الإخباري - خلفت الحرب المستعرة على قطاع غزة الكثير من الخسائر والدمار في كافة أنحاء القطاع

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حيث افاد رئيس بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة، علاء العطار اليوم ان الاحتلال دمر 70% من آبار المياه المغذية للفلسطينيين من سكان المدينة.

وكانت قد أفادت الغارديان عن مسؤول أممي بارز أن الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت 37 مليون طن من الأنقاض.



وأضافت أن جزءًا كبيرًا من القنابل غير المنفجرة في قطاع غزة، التي قد تستغرق إزالتها 14 عامًا.



وأشارت إلى أن 10% من الذخائر التي يتم إطلاقها في الحرب لم تنفجر، ما يعقد المهمة بشكل كبير.



وبينت أن 65% من المباني المدمرة في غزة كانت سكنية.

