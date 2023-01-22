الأحد 22-01-2023
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الأحد، 22-01-2023 01:34 م

مباحثات فلسطينية أوروبية في بروكسل هذا الأسبوع

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الوكيل الإخباري - أعلن دبلوماسي فلسطيني، عن مباحثات فلسطينية أوروبية رفيعة المستوى ستعقد في بروكسل هذا الأسبوع تتضمن توقيع اتفاقية شراكة كاملة بين الجانبين.

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وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية سيترأس اليوم الأحد، وفدا حكوميًا إلى بروكسل للقاء كبار المسؤولين الأوروبيين.


وذكر أن الوفد الفلسطيني سيجتمع مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إطار مجلس الشئون الخارجية للاتحاد لبحث عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك.


وأوضح أن اشتية سيطلع وزراء الخارجية الأوروبيين على آخر تطورات القضية الفلسطينية، وممارسات "إسرائيل" بما في ذلك "انتهاكاتها لقواعد الشرعية الدولية وتقويض حل الدولتين".


وأشار إلى أنه سيتم على هامش زيارة الوفد الفلسطيني توقيع اتفاق على البدء بحوار سياسي فلسطيني أوروبي على مستوى وزاري، ودفع مفاوضات التوصل إلى اتفاقية شراكة كاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي.

 

صفا

 




 

 


 

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