الثلاثاء 25-06-2024
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الثلاثاء، 25-06-2024 09:14 ص

مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة بشأن فلسطين

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الوكيل الاخباري - يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء جلسته الشهرية حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".

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 ويستمع اعضاء المجلس الى احاطة من المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، والتي تشمل التقرير ربع السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2334 المؤرخ 23 كانون الأول 2016، الذي طالب بإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.


وتشمل احاطة المنسق الأممي الخاص لعملية السلام، آخر التطورات في غزة ولا سيما عدم تنفيذ القرار 2735 الصادر في 10 حزيران، والذي رحب باقتراح وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل.


 




 

 


 

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