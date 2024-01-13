مخطط أميركي للإضراب بعد مرور 100 يوم على الحرب

الوكيل الإخباري- كشف موقع "المونيتور" الأميركي أن موظفين فيدراليين في 22 وكالة ووزارة أميركية يخططون للتوقف عن العمل يوم الثلاثاء القادم احتجاجا على تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الحرب الإسرائيلية في غزة.

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وذكر الموقع أن المجموعة تطلق على نفسها اسم "الاتحاد الفيدرالي المتحد من أجل السلام"، وتتكون من عشرات الموظفين الحكوميين الذين سيضربون عن العمل بما سموه "يوم حداد" بمرور 100 يوم على العدوان الإسرائيلي على غزة.



ومن المتوقع حدوث إضرابات في وكالة الأمن القومي ووزارات الخارجية والدفاع والأمن الداخلي وشؤون المحاربين القدامى، بالإضافة إلى خدمات المواطنة والهجرة الأميركية ومختبر الأبحاث البحرية، لمرور 100 يوم من العدوان على غزة.

