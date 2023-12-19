أردوغان: إسرائيل تهاجم الإنسانية جمعاء

الوكيل الإخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ذكّر الرئيس الأميركي جو بايدن بالمسؤولية التاريخية للولايات المتحدة بخصوص وقف الحرب في قطاع غزة.

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وأكد أنه يجب على واشنطن أن تتوقف عن صم الآذان حيال دعوات وقف إطلاق النار في غزة، و أن إسرائيل لا تهاجم الفلسطينيين وغزة فحسب، بل الإنسانية جمعاء، وفق تعبيره.



وأضاف أنه ليس صحيحا أن حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) لا تجريان لقاءات، مشددا على أنهما يجتمعان ومن الممكن أن يمضيا إلى أبعد من ذلك، بحسب كلامه.



وتابع أن تركيا يمكن أن تفعل الكثير بما يتعلق باجتماعات حركتي حماس وفتح، وأنه من الضروري أن تسود المصالحة بين الحركتين.