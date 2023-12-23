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السبت، 23-12-2023 09:03 ص

مدير الصحة العالمية: أهل غزة يبيعون ممتلكاتهم لمواجهة الجوع

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الوكيل الإخباري- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الناس في غزة يواجهون الجوع ويبيعون ممتلكاتهم مقابل الغذاء.

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وأكد غيبريسوس في تدوينة له في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن هناك جوعا ومجاعة في غزة.


وأوضح "يواجه الناس الجوع ويبيعون أمتعتهم مقابل الغذاء، الآباء والأمهات يجوعون حتى يتمكن أطفالهم من تناول الطعام، وهذا الوضع كارثي على صحة الناس في قطاع غزة".


وقال غيبريسوس "تدعو منظمة الصحة العالمية وشركاؤها إلى تحسين عاجل للأمن الغذائي من خلال تسريع تدفق المساعدات إلى غزة لوقف المجاعة، ولا بد من استعادة الخدمات مثل الصحة والمياه النظيفة والصرف الصحي والنظافة العامة".


 




 

 


 

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