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الإثنين، 08-02-2021 09:19 ص

الاحتلال يعتقل 3 آخرين

مستعربون يختطفون فلسطينيين من البيرة

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من المصدر


الوكيل الإخباري - اختطفت قوات خاصة تابعة للاحتلال (مستعربون) ، 5 شبان من البيرة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 آخرين من مخيم الجلزون شمال رام الله.

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وقالت مصادر فلسطينية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسير المحرر حسن حماد وشقيقه محمد، والشاب محمد محمود حمزة، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها في مخيم الجلزون.


وأضافت أن "مستعربين" قد اختطفوا 5 شبان، خلال كمين نصبوه لهم في حي الشرفة بمدينة البيرة، وهم: محمد برهان، وأدهم حمودة، وعبود الطويل، ومحمد عميرة، ومؤيد الريان.

 

المصدر : وفا 

 

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