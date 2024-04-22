مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى وتحذيرات من اقتحامات واسعة

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان



وقالت مصادر لـ "وفا" ، إن نحو 172 مستوطنا اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.



وكانت منظمات الهيكل المزعوم، دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم "قربان" عيد الفصح اليهودي، منتصف ليلة الثالث والعشرين من الشهر الجاري.



ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحتى الرابع عشر من نيسان/ أبريل الجاري، استُشهد في محافظة القدس 59 فلسطينيا وأصيب 172 آخرون برصاص قوات الاحتلال، واعتُقل 1325، وحُكم منهم 155 بالسجن الفعلي.



وفي الفترة ذاتها، أصدرت سلطات الاحتلال 85 قرارا بالحبس المنزلي و68 قرارا بالإبعاد عن مدينة القدس، وقرارات أخرى بالمنع من السفر.



كما هدمت قوات الاحتلال 133 منزلا، فيما اقتحم 18301 مستوطن المسجد الأقصى المبارك.







