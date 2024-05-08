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الأربعاء، 08-05-2024 09:42 ص

تراجع أسعار النفط عالمياً

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء في وقت أظهرت فيه بيانات القطاع ارتفاعًا في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، مما يشير إلى ضعف محتمل في الطلب، وساد الحذر توقعات الإمدادات قبل اجتماع لتكتل أوبك+ في الشهر المقبل.

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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتًا أو 0.36% إلى 82.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:48 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتًا أو 0.32% إلى 78.13 دولار للبرميل.


وشهد الخامان تراجعًا محدودًا في الجلسة الماضية بفعل مؤشرات على تراجع في شح المعروض وضعف الطلب العالمي على النفط بعد تقرير لتوقعات وكالة الطاقة الدولية الذي صدر يوم الثلاثاء.


وزادت مخزونات الخام الأمريكية 509 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو/أيار، وفقًا لما نقلته مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأمريكي. وأضافت أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت أيضًا.


ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية لمخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش.

 

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

 


 




 

 


 

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