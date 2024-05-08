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الأربعاء، 08-05-2024 08:54 ص

سلطات الاحتلال تباشر بهدم 47 منزلا في النقب داخل أراضي الـ48

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الوكيل الإخباري- باشرت آليات وجرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بحماية من شرطة الاحتلال ، اليوم الأربعاء، بهدم 47 منزلا تعود لعائلة أبو عصا في وادي الخليل قرب قرية أم بطين في منطقة النقب داخل أراضي الـ48.

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وأوضحت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، أن سلطات الاحتلال تحاول إجبار سكان عائلة أبو عصا على الانتقال إلى مكان آخر، وذلك لصالح تمديد شارع جنوبًا.


وتابعت: "الشرطة تعتزم منع السكان من التظاهر والتجمهر والاحتجاج على جريمة الهدم والترحيل التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقب، والتي تمارسها حكومة الاحتلال وعناصر الشرطة وآليات الهدم بحق الفلسطينيين في النقب"

 

وفا





 




 

 


 

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