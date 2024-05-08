العشرات من ذوي الأسرى يغلقون محورا رئيسيا في تل أبيب

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام عبرية إن العشرات من ذوي الأسرى اغلقوا محور أيلون الرئيسي في تل أبيب مطالبين بصفقة تعيد أبناءهم.

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وفي وقت سابق، دعت عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي يحتجز مواطنوها لدى حماس في قطاع غزة، إلى الضغط على إسرائيل لإبرام اتفاق مع الحركة لضمان عودتهم.



وقال "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين" إنه" وفي ظل مؤشرات على تحقيق تقدم في المباحثات بين الطرفين، نناشد عددًا من الدول ممارسة نفوذها على الحكومة الإسرائيلية والضغط من أجل الاتفاق".



