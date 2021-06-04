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الجمعة، 04-06-2021 11:11 ص

مستوطنة تدهس فلسطينيا بالقدس المحتلة

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الخميس، بأن مستوطنة دهست مواطنا فلسطينيا قرب باب المغاربة بمدينة القدس المحتلة.

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ونقلت "وكالة الأنباء الفلسطينية وفا" عن شهود عيان، بأن مواطنا أصيب بجروح ورضوض في جسده، بعدما دهسته مستوطنة إسرائيلية بسيارتها عمدا، والتي كانت تستقل مركبة مسرعة، قرب باب المغاربة بمدينة القدس المحتلة، قبل أن يتم نقل المصاب للعلاج.

 

وتتزامن حادثة الدهس مع الذكرى الـ 54 لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على باب المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى، بعد حرب يونيو/حزيران 1967، حيث باتت تتم عبر الباب اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الخارجية، وهو أقرب باب على حائط البراق.


سبوتنيك

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