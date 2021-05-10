الإثنين 10-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير الخارجية التركي يتوجه اليوم إلى الرياض

نداءات استغاثة عبر مكبرات الصوت بالمسجد الأقصى - فيديو

بلدية دير علا تخصص موقعا للبسطات العشوائية في سوق الصوالحة

الاحتلال يصادر كافة مفاتيح المسجد الأقصى بعد اغلاقه بالكامل

محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة العيد

قطاع الألبسة: تقليص ساعات الحظر بالعيد لا يخدم القطاع

الارصاد : الاجواء في العيد مناسبة للتنزه في بعض الاماكن

الأوقاف : إعداد أكثر من 1300 مصلى لإقامة صلاة العيد في المملكة

وفيات الإثنين 10/5/2021

مطالب شعبية بتأجيل قروض البنوك للشهر الحالي

الإثنين، 10-05-2021 12:44 م

أوقاف القدس تناشد الملك بالتدخل لوقف الإعتداءات على الأقصى

الم


الوكيل الإخباري - ناشد رئيس مجلس أوقاف القدس عبدالعظيم سلهب، الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات في القدس، أن يبذل قصارى جهده لـ"وقف الاعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى".

اضافة اعلان

سلهب الذي أكد أنه "على اتصال مع الأردن ساعة بساعة ولحظة بلحظة"، أكد أن الوضع في القدس الآن خطير جدا، حيث "حول الاحتلال ساحات المسجد الأقصى إلى ساحة حرب"، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال حطمت أبواب المسجد الأقصى، كما استهدفت المصلين في مناطق علوية من أجسادهم.


ووصف سلهب اقتحام المصليات وإطلاق قنابل الغاز داخلها بجرائم الحرب، مؤكدا أن ذلك محرم دوليا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
E1BD8sFWEAA8eID

تحطيم ممتلكات المسجد الاقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال - شاهد الفيديو

مسجد

نداءات استغاثة عبر مكبرات الصوت بالمسجد الأقصى - فيديو

E1BDYk2X0AAu7_5

بيان عاجل من القيادة الفلسطينية على ما يجري في القدس

E1A66yGXsAETtCu

الاحتلال يصادر كافة مفاتيح المسجد الأقصى بعد اغلاقه بالكامل

احتلال

مستوطن يدهس فلسطينيين قرب باب الأسباط بالقدس - فيديو

قدس

القدس ينتفض والغاز المسيل للدموع يشوب أجواء الأقصى

أخبار متعلقة
ف

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع إثر الاعتداءات الإسرائيلية

جمعة

أكثر من 70 ألفا أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى

مصلي

نحو 70 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في الأقصى

ع 1

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

13461455041597945251

58 مستوطنا يقتحمون الأقصى

اف

228 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى