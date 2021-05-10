مشاهد مؤثرة من أمام الأقصى - صور

الوكيل الإخباري - مشاهد وصور مؤثرة من أمام باحات المسجد الأقصى ، منذ صباح اليوم الإثنين ، نتيجة لانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ، الذين حملوا أرواحهم على أيديهم ، نصرة للأقصى .

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"الوكيل الإخباري" ، رصد العديد من الصور والتي يصعب حصرها ، نتيجة للمشاهد التي لا ترقى للإنسانية ، واحترام حق مشروع، وحرمة القدس المبارك .

ومن جهتها ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، بالصور ومقاطع الفيديو ، والأدعية التي تدعو الله أن ينصر الفلسطينيين ، وأن يثبّت صبرهم أمام "محتل غادر" ، والذي يعتبر منسلخا عن المبادئ والضمير ، حيث "الهمجية".







































