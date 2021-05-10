الإثنين 10-05-2021
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الإثنين، 10-05-2021 01:12 م

انتهاكات همجية

مشاهد مؤثرة من أمام الأقصى - صور

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منظر عام للمسجد الأقصى المبارك


الوكيل الإخباري - مشاهد وصور مؤثرة من أمام باحات المسجد الأقصى ، منذ صباح اليوم الإثنين ، نتيجة لانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ، الذين حملوا أرواحهم على أيديهم ، نصرة للأقصى .

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"الوكيل الإخباري" ، رصد العديد من الصور والتي يصعب حصرها ، نتيجة للمشاهد التي لا ترقى للإنسانية ، واحترام حق مشروع، وحرمة القدس المبارك .

 

ومن جهتها ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، بالصور ومقاطع الفيديو ، والأدعية التي تدعو الله أن ينصر الفلسطينيين ، وأن يثبّت صبرهم أمام "محتل غادر" ، والذي يعتبر منسلخا عن المبادئ والضمير ، حيث "الهمجية".













 





 

 

 

 

 




 

 


 

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