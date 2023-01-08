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الأحد، 08-01-2023 11:35 ص

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال

القدس 2


الوكيل الإخباري - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، وأدوا طقوسًا تلمودية وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الأقصى المبارك.


وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية للمسجد من المصلين والمرابطين، لتسهيل اقتحام المستوطنين.


ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين المتطرفين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

 

بترا


 




 

 


 

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