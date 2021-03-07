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الأحد، 07-03-2021 04:51 م

مستوطنون يجرفون أراضي في مسافر يطا جنوب الخليل

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من المصدر


الوكيل الإخباري - جرفت آليات تابعة للمستوطنين، اليوم الأحد، أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

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وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور ، إن جرافات تابعة لمستوطني "ماعون وكرمئيل" المقامتان على أراضي المواطنين بالقرب من منطقة أم الخير والتوانة شرق يطا، جرفت بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي أراض زراعية تعود ملكيتها لعائلة بحيص، بهدف توسيع تلك المستوطنات.


وأوضح الجبور ان الاحتلال يصعد في الآونة الاخيرة وبشكل كبير من وتيرة مشروعه الاستيطاني في منطقة المسافر، حيث هدم خلال الـ 10 أيام الماضية ثلاثة منازل وغرفة سكنية و"بركسا"، وأخطر بهدم سبعة منازل أخرى، وأعلن مساحات من أراضي خربة "بيرين" شرق بلدة يطا جنوب الخليل "أراضٍ حكومية".


وأوضح أن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم، ومطاردة رعاة الأغنام وحرمانهم من الوصول لمراعيهم، يأتي ضمن سياسة تهجير المواطنين في تلك المنطقة، وتسهيل الاستيلاء على أراضيهم.

 

المصدر : وفا 

 

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