الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الخليل

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اربعة شبان من عدة بلدات بمحافظة الخليل، عقب اقتحام وتفتيش منازلهم.

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وقالت مصادر امنية فلسطينية إن قوات الاحتلال داهمت منطقة القفير شمال بلدة يطا واعتقلت محمد خالد جبريل َمخامره (25 عاما)، والناشط في لجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان خالد سليمان العدرة (50 عاما)، ومحمد احمد جبارين (23 عاما) من بلدة سعير شرق الخليل، وحمزة شحدة ابو سل (23 عاما) من مخيم العروب شمال الخليل.



كما فتشت تلك القوات عددا من بيوت المواطنين في بلدة يطا عرف َمنها، منزل محمود جبريل مخامره، ومنزل الشهيد خالد جبريل مخامره، وعبثت بمحتوياتها.

المصدر : وفا

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