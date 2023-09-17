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الأحد، 17-09-2023 10:27 م

مستوطنون يحاولون الاستيلاء على 50 دونما في مسافر يطا

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الوكيل الاخباري- حاول مستوطنون، مساء اليوم الأحد، الاستيلاء على مساحة واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل، تحت حماية قوات الاحتلال.اضافة اعلان


وقال الناشط ضد الاستيطان راتب جبور، إن العشرات من المستوطنين وضعوا أسلاكا شائكة حول 50 دونما تقريبا، تعود لعائلات الهذالين وزين محاذية لمستوطنة "كرمئيل"، في محاولة للاستيلاء عليها بهدف توسيع المستوطنة.

وكانت قوات الاحتلال قد أصدرت مخططا لتوسعة مستوطنة "كرمئيل" على حساب أراضي المواطنين الواقعة ما بين "أم الخير" و"سدة الثعلة"، وبالتحديد في الجهة الشرقية من المستوطنة المذكورة، فيما تتعرض مسافر يطا إلى هجمة متواصلة من قبل المستوطنين للاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين.

 




 

 


 

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