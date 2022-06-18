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السبت، 18-06-2022 09:41 ص

مستوطنون يعتدون على فلسطيني ويصيبونه بجروح ويهاجمون منازل في الخليل

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الوكيل الاخباري- اعتدى مستوطنون، الليلة الماضية، على مواطن فلسطيني، وهاجموا عددا من المنازل في مدينة الخليل.اضافة اعلان


وأفادت المواطنة الفلسطينية أريج عبد الكريم الجعبري، بأن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على والدها عبد الكريم الجعبري (64 عاما) يوم أمس، أثناء عمله في أرضه، ما أسفر عن إصابته بجروح في رأسه، نقل على إثرها إلى مستشفى عالية الحكومي، لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أن المستوطنين هاجموا أيضا منزل والدها القريب من مستوطنة "كريات اربع" شرق المدينة، وعدة منازل في حارتي جابر، والجعبري، وحطموا مزروعاتهم، وممتلكاتهم، وبثوا الرعب في صفوف الأطفال والنساء.

 




 

 


 

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