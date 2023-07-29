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السبت، 29-07-2023 10:02 ص

مستوطنون يعتدون على مزارع وزوجته شرق بيت لحم

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الوكيل الاخباري - اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على مزارع وزوجته في برية تقوع، شرق بيت لحم.

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وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن عددا من مستوطني البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل أسابيع على أراضي المواطنين في برية تقوع هاجموا لليوم الثاني على التوالي الفلسطيني سليم عبد البدن (65 عاما) وزوجته في أرضه التي يقيم فيها منذ سنوات، حيث حاولوا حرق خيمته والمساس بماشيته، لكن بمساعدة الفلسطينيين والتصدي لهم حال دون ذلك .


وأشار بريجية الى وجود مخطط استيطاني في تلك المنطقة، وسلطات الاحتلال تتواطأ مع المستوطنين في اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين، للمساهمة في نقلهم قسريا من أراضيهم.

وفا


 




 

 


 

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