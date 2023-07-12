إصابات بالاختناق واعتقال 3 شبان من بيت لحم

الوكيل الاخباري - أصيب اليوم الأربعاء، عدد من الفلسطينيين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم واعتقلت ثلاثة شبان.

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وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واندلعت مواجهات أمام مدخله الرئيس وفي حارة السلام، أطلقت تلك القوات خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق عولجوا ميدانيا.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان، هم: محمد عاطف أبو عكر، وآدم موسى أبو نصار، وقصي غالب المالحي، في العشرينيات من أعمارهم، وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، حيث تم تفجير باب مخزن في منزل الشاب المالحي، والاستيلاء على حقائب للسفر من داخله.

وفا