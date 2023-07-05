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الأربعاء، 05-07-2023 10:47 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقصى


الوكيل الاخباري - اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المتطرفين.


وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة.


وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.


وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت أمس الثلاثاء، ثلاثة من موظفي الأوقاف أثناء تأديتهم عملهم داخل المسجد الأقصى، في وقت تواصل منع لجنة الإعمار من القيام بأعمال الصيانة والترميم بالمسجد، لليوم الرابع على التوالي.


وأفرجت الشرطة عن حارس الأقصى محمد الصالحي بشرط الإبعاد عنه لمدة أسبوع، ومددت اعتقال الحارس عرفات نجيب وموظف الإعمار حسام سدر لليوم.


ويواصل المقدسيون دعواتهم إلى تكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد الإسرائيلية.


ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

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