الثلاثاء 16-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

لبنان: احتجاجات شعبية بالتوازي مع فوضى في الأسواق وانهيار الليرة

الطاقة والمعادن تعلق الدوام في مبناها الرئيسي غداً

تضاعف مقلق لإصابات كورونا في ألمانيا

الصحة العالمية تبحث في سلامة لقاح أسترازينيكا

%20.12 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

تسجيل 69 وفاة و 8910 اصابة كورونا بالاردن اليوم

الامانة تكشف حقيقة الصورة المتداولة على مواقع التواصل

استقرار أسعار الذهب عالمياً

تراجع الدولار الأميركي عالمياً

رقم صادم لإصابات كورونا بالاردن اليوم

الثلاثاء، 16-03-2021 02:55 م

من جهة باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون الأقصى

مستو
من المصدر


الوكيل الإخباري - اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، فيما أزال "خبراء آثار" إسرائيليون ساترا في مصلى قبة الصخرة.

اضافة اعلان
 

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس ، بأن 43 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.


المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019.12.19.11.23.11--4

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة ويهدم مساكن بالقدس

يعتق

الاحتلال يعتقل 3 أطفال من القدس

85687

الاحتلال يتوغل شرق البريج وسط قطاع غزة

image-168

الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني تنطلق اليوم

كم

مخيم الجلزون .. فلسطينيان يُصابان برصاص الاحتلال

9999001833

الاحتلال يحتجز مزارعين غرب سلفيت

أخبار متعلقة
ae0f023e-6d9c-4040-8608-06163405943f

مستوطنون يقتحمون الأقصى

2202118151742907955641

89 مستوطنا يقتحمون الأقصى

2202115151848170975042

بيت لحم.. مستوطنون يقطعون أشجار الزيتون في الولجة

فيس

17 مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

44271163

22 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

اال

مستوطنون يقتحمون بلدة تقوع شرق بيت لحم