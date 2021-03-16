مستوطنون يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، فيما أزال "خبراء آثار" إسرائيليون ساترا في مصلى قبة الصخرة.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس ، بأن 43 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.



المصدر : وفا

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