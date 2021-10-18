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الإثنين، 18-10-2021 04:24 م

مستوطنون يقطعون 100 شجرة زيتون في نابلس

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الوكيل الإخباري- أقدم مستوطنون اليوم الإثنين، على قطع أشجار زيتون وسرقة ثمار مجموعة أخرى في قرية جالود، جنوب شرق نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن المستوطنين قطعوا أكثر من 100 شجرة زيتون في جالود، وسرقوا ثمار عدد من الأشجار هناك أيضا، كما لاحظ المزارعون أن بعض الأشجار قد تم رشها بمواد كيماوية من قبل المستوطنين.

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يذكر أنها المرة الثانية التي يتم فيها تسجيل اعتداءات للمستوطنين خلال عمليات قطف الزيتون في قرية جالود هذا العام.

 

المصدر:شهاب

 

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