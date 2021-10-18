الإثنين 18-10-2021
الوكيل الاخباري

بحث التعاون بين جامعة آل البيت وكرسي اليونسكو لعلوم الارض

الأوقاف تقيم احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي

ما هي حافلة الدفاع المدني الضخمة التي شوهدت أمس ؟

الحكومة: السماح بالأراجيل داخل المقاهي خلال أسبوع

توجه لرفع الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح

تركيا تعلن وفاة أبي مسيراتها

الحكومة: الدكاكين غير مشمولة بسند أخضر

دراسة آلية لإلغاء المخالفات المتعلقة بوضع الكمامة في المرحلة الماضية

الصحة لـ الوكيل : انحسار حالات التسمم بعد تحديد مصادر التلوث

سورية تناشد للعثور على أوراق ثبوتية فقدتها في تكسي

الإثنين، 18-10-2021 11:17 ص

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

338C1D08-1D11-4901-9BD7-37CA631BAFAE


الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقال مصدر في رام الله، ان الاقتحامات نفذت بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأوضح أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا ساحات الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، تركزت في الأجزاء الشرقية منه.

وشهدت القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية احتلالية مشددة تمثلت بالتفتيش الدقيق للمواطنين الفلسطينيين والمصلين الداخلين الى الاقصى والاعتداء على بعضهم.

اضافة اعلان

 

المصدر: بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الاحتلال4

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل شرق غزة

اح

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من جنين

احتلال 2

الاحتلال يعتقل ثلاثة أشخاص من رام الله بينهم أسيران محرران

1849600330

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في محيط مدرسة بورين

2c483d39-6565-4c5c-8f14-b0165201bf49

فلسطين:7 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

d561eeec-63b2-4361-a3f1-18a05c8f836e

81 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

أخبار متعلقة
d561eeec-63b2-4361-a3f1-18a05c8f836e

81 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

328a8a48-813e-4729-b2ab-9643b0468468

مستوطنون يحطمون مركبات الفلسطينيين في القدس

القدس

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

338C1D08-1D11-4901-9BD7-37CA631BAFAE

مستوطنون يقتحمون الأقصى

1d879108-a8e4-4d5a-bb02-141a0e8ff811

مستوطنون يقتحمون الأقصى وشرطة الاحتلال تعتقل مُصليا من باحاته

1020178102419254

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال