مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.



وقال مصدر في رام الله، ان الاقتحامات نفذت بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.



وأوضح أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا ساحات الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، تركزت في الأجزاء الشرقية منه.



وشهدت القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية احتلالية مشددة تمثلت بالتفتيش الدقيق للمواطنين الفلسطينيين والمصلين الداخلين الى الاقصى والاعتداء على بعضهم.

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المصدر: بترا

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