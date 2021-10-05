مستوطنون يضرمون النار بأشجار زيتون جنوب نابلس

الوكيل الإخباري -أضرم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، النار في اشجار الزيتون بأراضي بلدة جوريش جنوب نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، ان مستوطنين أضرموا النار بعشرات اشجار الزيتون في الاراضي الواقعة بين جوريش وقصره القريبة من مستوطنة " مجدوليم"، وهناك انتشار واسع لجنود الاحتلال في المنطقة.



وحذر دغلس من تصاعد هجمات المستوطنين مع بداية موسم قطف الزيتون واستهدافهم للمزارعين وأراضيهم، خاصة في المناطق المحاذية للمستوطنات.



المصدر : وفا