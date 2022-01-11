مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين

الوكيل الإخباري-هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مركبات الفلسطينيين قرب مستوطنة "شافي شمرون"، وأغلقوا الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

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وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لـ"وفا"، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين على حاجز "شافي شمرون" العسكري المقام على أراضي الفلسطينيين شمال غرب نابلس، ما أدى إلى تضرر بعضها، وسط إغلاق الطريق الواصل بين جنين ونابلس.



وأضاف أن المنطقة تشهد انتشارا للمستوطنين، محذرا من تصاعد اعتداءاتهم على الفلسطينيين في المنطقة.



وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال تفرض حصارا على منطقة المسعودية الأثرية، وتحرم أصحاب 12 منزلا يسكنون المنطقة من الخروج منها منذ عدة أيام، كما تفرض حصارا على قرية برقة شمالا منذ قرابة الشهر، وتستمر بإغلاق الحاجز العسكري وتمنع الحركة على الطريق الواصل بين جنين ونابلس منذ أكثر من أسبوعين.

وفا

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