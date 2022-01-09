مستوطنون يهاجمون فعالية لزراعة أشتال حرجية شمال غرب نابلس

الوكيل الإخباري-هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، فعالية لزراعة أشتال حرجية في قرية برقة شمال غرب نابلس، لمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني.

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وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ"وفا"، بأن عشرات المستوطنين هاجموا فعالية لزراعة 600 شتلة حرجية في منطقة القصور المقابلة لجبل القبيبات، قرب موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، وبأن جيش الاحتلال تدخل وهاجم المواطنين بقنابل الغاز المسيل للدموع.



وأشار إلى أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق بينهم مراسلة تلفزيون فلسطين ريما العملة، موضحا أن الفعالية نظمت بحضور المفوض السياسي العام اللواء طلال دويكات، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، وفعاليات ومؤسسات قرى شمال غرب نابلس، بعنوان "لكل شهيد شجرة".



وأكد اللواء دويكات، أن ذلك ليس غريبا على الاحتلال بأن يأتي بمجموعة من قطعان المستوطنين يمارسون العربدة والاستفزاز، كون الاحتلال يتربص بشعبنا ومشروعنا الوطني.



وأضاف أن المستوطنين لم يأتوا بقرار من أنفسهم بل بتوجيهات من المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، فالاحتلال يريد دائما أن يستمر بقمع شعبنا، إلا أننا سنستمر بالنضال والكفاح والمقاومة الشعبية على خطى الشهداء حتى تحقيق حلم الأجيال ورفع العلم الفلسطيني فوق أسوار القدس.



وتابع: يوم الشهيد الفلسطيني يذكرنا بعشرات الآلاف من شهدائنا الذين دفعوا حياتهم ثمنا من أجل قضيتهم العادلة، وقدموا أرواحهم فداءً لفلسطين.



بدوره، قال القائم بأعمال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان "إن جيش الاحتلال شريك رئيسي بالاعتداء مع المستوطنين على أبناء شعبنا وأرضه وممتلكاته، وذلك ضمن عمل منظم توضع له كل الامكانيات من قبل حكومة الاحتلال".



ودعا إلى تفعيل المقاومة الشعبية، وضرورة تواجد أبناء شعبنا فيها، مؤكدا أن شعبنا في يوم الشهيد يؤكد الوفاء والقسم بأننا سائرون على درب الشهداء حتى تحرير الأرض الفلسطينية".



وفا

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