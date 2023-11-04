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السبت، 04-11-2023 08:27 م

مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بتواصل عدوان الاحتلال على غزة

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الوكيل الاخباري- شهدت عدة مدن وعواصم عالمية مظاهرات، مساء اليوم السبت، تنديدا بتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة بحق أبناء غزة.

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ففي بريطانيا، شهدت العاصمة لندن تظاهرة حاشدة تضامنًا مع غزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

واحتشد آلاف البريطانيين المؤيدين لفلسطين في وسط لندن، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعار "الحرية لفلسطين"، لتنتهي المظاهرة خارج مجلسي البرلمان في ويستمنستر.

 

وفي فرنسا، تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة باريس، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء غزة.

 

وفي ألمانيا، تظاهر الآلاف في برلين تضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف اسرائيلي متواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

 

وفا

 




 

 


 

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