قصف عنيف ومتواصل على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

الوكيل الإخباري-
قصفت طائرات الاحتلال، اليوم الأحد، بعشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة الارتجاجية، أراضي بين بلدتي جباليا وبيت حانون شمال قطاع غزة.اضافة اعلان
وأفاد مراسل"وفا
"، بسماع دوي انفجارات ضخمة وتصاعد ألسنة اللهب والدخان من شمال شرق القطاع، جراء القصف الصاروخي والقنابل المتفجرة من الطيران الحربي، ما أدى إلى دمار كبير في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم القريبة.
ويواصل طيران الاحتلال الحربي لليوم الثاني على التوالي قصف منازل وبنايات سكنية وممتلكات عامة وخاصة وبنية تحتية في مختلف مناطق القطاع.