الأحد 08-10-2023
الوكيل الاخباري

ولي العهد يعزي بوفاة البخيت

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

الصفدي: الملك يقود جهود لإطلاق تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد الخطير في غزة

الملك يؤكد للسوداني ضرورة تعزيز التنسيق العربي لوقف التصعيد بغزة ومحيطها

ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 370 شهيداً

بدء دورة صحفية تأسيسية في "بترا" لطلبة جامعة الزرقاء

محاضرة عن مرض الحصبة بمستشفى المقاصد الخيرية

انطلاق فعاليات اسبوع التوعية البيئية في عجلون

الامن العام : 9 اصابات بحادث تدهور ودهس مقابل الجامعة الاردنية

سماء الأردن على موعد مع خسوف جزئي نهاية الشهر الجاري

الأحد، 08-10-2023 04:29 م

قصف عنيف ومتواصل على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

قصف-عنيف-ومتواصل-على-بلدة-بيت-حانون


الوكيل الإخباري- قصفت طائرات الاحتلال، اليوم الأحد، بعشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة الارتجاجية، أراضي بين بلدتي جباليا وبيت حانون شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفاد مراسل"وفا"، بسماع دوي انفجارات ضخمة وتصاعد ألسنة اللهب والدخان من شمال شرق القطاع، جراء القصف الصاروخي والقنابل المتفجرة من الطيران الحربي، ما أدى إلى دمار كبير في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم القريبة.

ويواصل طيران الاحتلال الحربي لليوم الثاني على التوالي قصف منازل وبنايات سكنية وممتلكات عامة وخاصة وبنية تحتية في مختلف مناطق القطاع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال بيت لحم

92021715028705588221

إدارة سجون الاحتلال تفرض "إجراءات عقابية" بحق المعتقلين

365901

نتنياهو يبحث تعيين منسق لشؤون الأسرى

26fbc4a3-53e4-48cb-9072-f23b5dfdae27

ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 370 شهيداً

thumb-4-3

جيش الاحتلال يطالب سكان شمال إسرائيل مغادرة المنطقة

26fbc4a3-53e4-48cb-9072-f23b5dfdae27

غارات جوية على بيت حانون وشرق جباليا

أخبار متعلقة
8

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 313 شهيدا و1990 جريحا (تحديث)

ووو

إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال في رفح

ز

غزة : الاحتلال يتوغل شمال بيت لاهيا

ظ

غزة: الاحتلال الإسرائيلي يمدد إغلاق معبر بيت حانون ليوم واحد

احتلال8

الاحتلال يعتقل 3 شبان من غزة

احتلال بحر

بحرية الاحتلال تصيب صيادا وتعتقل آخرين في بحر رفح