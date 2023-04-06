مظاهرات واسعة في الداخل المحتل نصرة للأقصى

الوكيل الاخباري - شهدت مدن الداخل المحتل، مساء الأربعاء، مسيرات ووقفات حاشدة تنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.



وحسب موقع "عرب 48" شارك العشرات مساء، الأربعاء، في تظاهرة غاضبة بساحة الأسير في مدينة حيفا تنديدا باقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين فيه.



واعتقلت شرطة الاحتلال التي دفعت بقوات معززة إلى مكان التظاهرة، شابة لرفضها إنزال العلم الفلسطيني.

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